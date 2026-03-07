Lautaro Martinez non ha dubbi | Difensore più forte in Serie A? Scelto lo juventino

Lautaro Martinez ha dichiarato che il difensore più forte in Serie A è un giocatore della Juventus. La sua scelta si basa sulle prestazioni viste in questa stagione e riguarda un difensore che ha affrontato più volte durante il campionato. La frase è stata pronunciata in un’intervista, senza ulteriori dettagli sul motivo della sua preferenza.

Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Under 16, vittoria nel derby senza subire gol: l’undicesimo clean sheet stagionale è il dato simbolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lautaro Martinez non ha dubbi: «Difensore più forte in Serie A?». Scelto lo juventino Leggi anche: Lautaro Martinez scalda i motori: «Recuperando per tornare più forte» Lautaro Martinez non ha dubbi: «Il sogno che voglio realizzare? Conquistare la Champions League»Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:... Contenuti e approfondimenti su Lautaro Martinez. Temi più discussi: Perché Lautaro Martinez non gioca titolare Inter-Bodo/Glimt: infortunio o squalificato? È in panchina? Le formazioni ufficiali; Inter, quando torna Lautaro Martinez? Il rientro non è lontano, il Toro ha fissato l'obiettivo; Lautaro Martinez a nudo in chat: s'inchina al difensore Juve, svela il sogno Inter e le sue condizioni; Infortunio Lautaro, come procede? La data del rientro non è molto lontana. Infortunio Lautaro, il rientro è vicino! Fissata la data per il ritorno in campo del capitano nerazzurroInfortunio Lautaro, il ritorno del giocatore si avvicina ma la cautela resta massima. Lo staff medico ha fissato una possibile data per il rientro in gruppo L’Inter deve fronteggiare un’assenza di ass ... calcionews24.com La statistica clamorosa che Lautaro Martinez interromperà con questo Milan-InterIl derby di Milano si giocherà senza Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter non sarà disponibile per la stracittadina contro il Milan a causa dell’infortunio muscolare al polpaccio che lo tiene ferm ... passioneinter.com Lautaro Martinez incorona Bremer: è lui il difensore più forte incontrato in Serie A - facebook.com facebook #Lautaro Martinez a nudo in chat: s'inchina al difensore Juve, svela il sogno Inter e le sue condizioni x.com