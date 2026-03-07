Laura Pirovano concede il bis vince anche seconda libera in Val di Fassa

Laura Pirovano ha conquistato la sua seconda vittoria in una discesa libera di Coppa del mondo a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. La sciatrice azzurra ha trionfato anche nella seconda discesa, portando a casa un'altra vittoria consecutiva. L'evento si è svolto questa settimana in Trentino, attirando l'attenzione degli appassionati di sci alpino.

AGI - Incredibile e fantastica doppietta per Laura Pirovano in Trentino. L'azzurra ha vinto anche la seconda discesa libera di Coppa del mondo a Passo San Pellegrino in Val di Fassa. La sciatrice trentina sulla pista 'La VolatA' ha vinto anche oggi (1'20"91) per appena un centesimo sulla seconda, questa volta l'austriaca Cornelia Huetter preceduta di 28 centimetri. Per Pirovano, atleta di Spiazzo e portacolori delle Fiamme Gialle, è la seconda vittoria in carriera dopo i precedenti undici piazzamenti tra il quarto ed il quinto posto. Terza la svizzera Corinne Suter a cinque centesimi, quarta la statunitense Breezy Johnson a 64.