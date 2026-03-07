L' assenza di pathos nelle prime cronache di guerra

Le prime cronache di guerra si distinguono per un tono distaccato e privo di emozioni. Le borse sono in calo, lo stretto di Ormuz viene chiuso, il prezzo del Brent supera i cento dollari e il costo della benzina aumenta. Le terre rare fanno registrare un'impennata, i tassi potrebbero salire, mentre in Europa non ci sono garanzie di protezione. La situazione si evolve senza particolari enfasi o coinvolgimento emotivo.

Nel Golfo in guerra, il greggio non è la sola risorsa strategica. C'è anche l'acqua dolce Calano le borse, chiude lo stretto di Ormuz, il brent a cento dollari, l'oro decresce, la benzina sale, le terre rare esplodono, i tassi forse, l'Europa non ci protegge, andrà a finire che ci perderemo i soldi nostri. Le cronache di guerra suonano assai prosaiche, prive di patos. E' vero. Ma concedete al giornalismo schietto il tempo dovuto al companatico di base, poi vedrete che per quello aggiuntivo torneranno i singhiozzi umanissimi, gli inconsolabili strazi per le vittime piccole (vedi già il caso della scuola con le studentesse iraniane...