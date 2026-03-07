Lasciano l' auto sotto casa e se la trovano sfondata

A Trento, alcuni automobilisti hanno trovato le loro auto danneggiate con i vetri frantumati dopo averle parcheggiate sotto casa. In diversi casi, i veicoli sono stati vandalizzati, con i vetri mandati in frantumi. Non sono stati segnalati furti di oggetti di valore all’interno delle auto, ma gli episodi si sono verificati ripetutamente nel corso delle ultime settimane.

Vetri spaccati e mandati in frantumi in via Bezzi. Il consigliere Demattè: "Trento non può e non deve abituarsi a episodi di questo tipo" Gli ultimi casi si sono registrati in via Bezzi, con i residenti che dopo aver lasciato le loro auto parcheggiate sotto casa si sono trovati la sgradevole sorpresa. A intervenire sul tema il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Daniele Demattè: “Trento non può e non deve abituarsi a episodi di questo tipo. Come ribadisco da quando sono consigliere comunale, la nostra città ha bisogno di un piano mirato di controllo del territorio nelle ore serali e notturne. È proprio in queste fasce orarie che si concentrano troppi episodi di vandalismo e microcriminalità, ed è lì che dobbiamo rafforzare la presenza delle istituzioni”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

