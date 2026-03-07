Largo 8 Marzo torna in funzione | presentato il Patto Costruire Comunità

Questa mattina a Parma è stato presentato il Patto di Collaborazione intitolato “Costruire Comunità”. L’accordo è stato firmato tra il Comune e una rete di associazioni, gruppi informali e realtà attive nel Quartiere Montanara. Contestualmente, Largo 8 Marzo è stato riaperto al pubblico, segnando il ritorno di uno spazio importante per la comunità locale.

Il Patto definisce il quadro di collaborazione attraverso cui saranno valorizzati e gestiti in forma condivisa gli spazi comunali di Largo 8 Marzo, recentemente ristrutturati e restituiti alla cittadinanza grazie ad un investimento dei Lavori Pubblici.