L’argento che apre le Paralimpiadi | Chiara Mazzel porta subito l’Italia sul podio

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina sono state inaugurate con l’Italia che ha già conquistato un primo podio nello sci alpino. Chiara Mazzel ha portato la nazione in cima alla classifica, ottenendo un risultato che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La competizione è iniziata con questa performance che ha fatto parlare di sé fin dai primi momenti.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina iniziano con un segnale immediato: l'Italia sale subito sul podio nello sci alpino. Al Tofane Alpine Skiing Centre, nella discesa femminile riservata alla categoria VI (disabilità visiva), Chiara Mazzel conquista la prima medaglia della spedizione tricolore, confermandosi protagonista di questa disciplina. In una prova di velocità dove contano coraggio, linee e fiducia totale nella guida, la trentina classe 1996, in gara con Nicola Cotti Cottini, interpreta una discesa di altissimo livello e chiude al secondo posto. Mazzel arrivava a questi Giochi con credenziali pesanti: era tra le più accreditate e portava in dote risultati importanti anche a livello radiato, oltre al ruolo di portabandiera della squadra azzurra.