Alle 15 al centro sportivo Duo di Mesola si svolge il derby tra la squadra di casa, guidata da mister Forlani, e la Comacchiese. L'incontro apre la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza nel girone B. La partita rappresenta l’anticipo di questa giornata di campionato.

È il giorno del derby: alle 15 al centro sportivo Duo di Mesola i padroni di casa guidati da mister Forlani ospitano la Comacchiese nell’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza. La scorsa stagione il duello tra Mesola e Comacchiese ha animato il campionato di Promozione dall’inizio alla fine, coi castellani che l’hanno spuntata e i lagunari che sono comunque riusciti a staccare il pass per l’Eccellenza. Quest’anno gli obiettivi sono diversi, al piano superiore la salvezza vale come vincere il campionato. La partenza del Mesola era stata incoraggiante, ma gara dopo gara i castellani sono sprofondati in fondo alla classifica e con un solo punto racimolato dopo il giro di boa è difficile pensare alla zona playout, distante 12 lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’anticipo. Derby tra Mesola e Comacchiese nell’antipasto del girone B

