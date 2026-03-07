Lando Norris ha criticato le nuove monoposto, definendole le peggiori da guidare finora, ma ha aggiunto che bisogna accettarle e adattarsi. Nel frattempo, durante il sabato del Gran Premio di Australia 2026, la Mercedes ha ottenuto il miglior tempo e si è dimostrata la scuderia più veloce della sessione. La gara si avvicina e le vetture si preparano a scendere in pista.

La Mercedes supera le aspettative e si rivela la scuderia nettamente più veloce al termine del sabato del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1. Il team tedesco ha fatto la voce grossa sul circuito di Albert Park, rifilando distacchi enormi agli avversari e firmando la prima doppietta dell’anno con George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Ciò che preoccupa le altre scuderie è indubbiamente il gap che la Mercedes ha costruito in queste qualifiche. Il più vicino alle due frecce d’argento è stato Isack Hadjar, terzo con la sua Red Bull a 785 millesimi dalla vetta. Distanti le Ferrari con Charles Leclerc al quarto posto (+o. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lando Norris si scaglia contro le nuove monoposto: “Sono le peggiori da guidare ma dobbiamo conviverci”

Verstappen: “Le F1 più elettriche sono pallose da guidare”. Norris: “Perché non ti ritiri?”A Verstappen sembra di guidare delle "Formula E sotto steroidi" e minaccia di lasciare.

Da quest'anno sulle monoposto di F1 ci sono anche le frecce, ma ovviamente non servono per i sorpassiIl 2026 si annuncia come un anno epocale, con tante innovazioni tecnologiche e aerodinamiche sulle auto di Formula 1.

