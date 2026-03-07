L’Ancona vuole scrivere la storia In oltre 7mila per spingere i dorici

Oggi si gioca la finale di ritorno di Coppa Italia allo stadio Del Conero, alle 20. L’Ancona affronta la Pistoiese con un risultato di 0-2 dalla partita di andata. I dorici devono vincere con almeno tre gol di scarto per qualificarsi. Oltre 7.000 tifosi sono presenti per sostenere la squadra. La gara deciderà chi scriverà il prossimo capitolo di questa competizione.

E’ il giorno della finale di ritorno di Coppa Italia. Alle 20 al Del Conero scendono in campo Ancona e Pistoiese, i dorici partono dal risultato di 0-2 maturato nella gara di andata, a Gelonese e compagni servirà vincere con più di due gol di scarto. In caso di parità, nella somma dei punteggi delle due partite, si andrà ai calci di rigore. L’Ancona vuole la Coppa e dovrà rimontare lo svantaggio con cui scenderà in campo, ma dovrà fare i conti con gli arancioni di Lucarelli, squadra estremamente coriacea ed esperta. Tra i dorici sicuri assenti gli squalificati Kouko e Attasi e gli infortunati Pecci, Proromo e Battista, ma Maurizi almeno recupera Rovinelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

