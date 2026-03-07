Un’analisi di Bruno Vespa si concentra sulla situazione in Iran, evidenziando l’importanza di un’azione condivisa per una risoluzione rapida dei conflitti. La linea tracciata dal governo italiano, rappresentata dalla posizione di Giorgia Meloni, sottolinea che l’Italia non è coinvolta nel conflitto e non intende entrare in guerra. La discussione si focalizza sull’approccio diplomatico e sulle modalità di intervento internazionale.

"L’Italia non è in guerra e non entrerà in guerra". Dovremmo considerare questa la linea rossa di Giorgia Meloni. La posizione dell’Italia sul conflitto, di cui non era stato preavvertito nessuno degli alleati europei dagli Stati Uniti, è uguale a quella del cancelliere tedesco Merz. Presa d’atto, lavoro diplomatico (per il poco che vale quello europeo) per una soluzione rapida della crisi, assistenza ai Paesi in difficoltà. I francesi, come noi e altri, partecipano alla protezione di Cipro, Paese della Nato e dell’ Unione europea. In Spagna, il primo ministro Sanchez, gagliardamente contrario alla guerra, da bravo hombre vertical concederà gli Stati Uniti le basi esattamente come noi secondo gli accordi del 1954, successivamente rinnovati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’analisi di Bruno Vespa: referendum politicizzato? Meloni scenderà in campoRoma, 14 febbraio 2026 – La sinistra accusa Giorgia Meloni di voler politicizzare il referendum sulla giustizia trascurando i temi della riforma.

