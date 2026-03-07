L'opposizione in Italia si riunisce spesso in alleanze che vengono definite come ammucchiate, un termine che indica aggregazioni di partiti o gruppi politici formate più per opposition che per un progetto condiviso. Questa strategia si manifesta attraverso incontri e accordi tra forze diverse, che uniscono le proprie posizioni senza sempre una chiara coerenza politica. La tendenza si osserva senza coinvolgimento di figure specifiche, concentrandosi sulle dinamiche tra le forze di opposizione e il governo.

All'opposizione in Italia piace l'ammucchiata. No, non c'è bisogno di scomodare i doppi sensi. L'ammucchiata è solo politica, perché all'opposizione piace tutto ciò che non sta bene al governo, indipendentemente da ogni coerenza, ogni senso politico, ogni concreta utilità per la nazione. Pensateci: all'opposizione piace Sanchez e piace Macron, che tra loro stanno in luoghi politici diversi. Uno è un socialista spagnolo che governa con i separatisti, l'altro un centrista francese che flirta con l'Europa liberale. All'opposizione piace criticare Trump a prescindere, non importa se questo finisce per agevolare quelli come Maduro. Trump, con i suoi difetti, ha isolato il regime venezuelano, imponendo sanzioni che hanno colpito il cuore del chavismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ammucchiata opportunista della sinistra anti Meloni

Leggi anche: Atreju, Meloni travolge Serra: "Atreju un'ammucchiata?", come rosica la sinistra

Meloni condanna proteste anti-Olimpiadi e accusa la sinistra: scontro aperto sul caso Pucci e sicurezza nel Paese.La Premier Giorgia Meloni ha espresso una forte condanna nei confronti dei manifestanti che hanno contestato le Olimpiadi invernali di Milano Cortina...