LaMelo Ball umilia Gardner | crossover brutale

Durante la notte italiana tra il 6 e il 7 marzo, la NBA ha visto protagonisti Charlotte Hornets con LaMelo Ball e Miles Bridges. In particolare, LaMelo Ball ha eseguito un crossover potente che ha lasciato senza risposta un avversario. Le giocate della squadra sono state al centro dell’attenzione, con particolare attenzione alle azioni più spettacolari della partita. La top 5 delle migliori giocate include anche altre azioni di rilievo.

La Top 5 delle giocate Nba della notte italiana tra il 6 e il 7 marzo: Charlotte Hornets protagonisti con LaMelo Ball e Miles Bridges.