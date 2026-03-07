L’altra mappa Voci e storie di tante donne

"L’Altra Mappa": via alla rassegna di incontri letterari in occasione della festa della donna, organizzata dalla Fondazione Lionello Balestrieri in collaborazione con il Comune di Cetona e l’ Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Il Comune di Cetona, da oggi al 21 marzo, ospita la terza edizione dedicata alle donne, tra esploratrici, geografe, archeologhe e rivoluzionarie, donne che hanno lasciato il segno all’interno dei vari ambiti della cultura e del l’impegno sociale. Il programma prevede un percorso di incontri, letture, musiche e video, tra storia, cultura e diritti. "Con ‘L’Altra Mappa’ vogliamo offrire alla nostra comunità non solo un calendario di eventi culturali – afferma il sindaco Roberto Cottini – ma un’occasione di riflessione profonda sul ruolo delle donne nella storia e nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

