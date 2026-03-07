L’alternativa agli ayatollah | monarchici gruppi etnici e Mek Opposizione divisa e senza leader

L’opposizione politica inizia a mostrare divisioni evidenti, con gruppi monarchici, etnici e membri del Mek che si presentano come alternative agli ayatollah. La scena politica appare frammentata e senza una leadership chiara, mentre l’alleanza tra Israele e gli Stati Uniti mantiene la propria solidità militare. La mancanza di un fronte unito tra le forze di opposizione rende difficile prevedere sviluppi immediati sul piano strategico.

Roma 7 marzo 2026 – Se sul piano militare l'asse israelo-statunitense appare solido, lo stesso ragionamento non sembra valere per l'obiettivo strategico finale. Sì, perché se Tel Aviv mira a un regime change, a un annientamento definitivo della Repubblica islamica per ragioni sia di sicurezza interna sia di egemonia regionale, gli Stati Uniti si "accontenterebbero" – al netto delle dichiarazioni ondivaghe di Donald Trump – di una soluzione in stile Venezuela, con il tycoon che scalzerebbe la Costituzione e l'Assemblea degli esperti scegliendo personalmente la nuova Guida suprema. Da una parte, dunque, c'è chi punta alla sconfitta totale di Teheran e chi, dall'altra, preferirebbe un accordo.