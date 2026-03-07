Laika nuovo murales | ‘La guerra è patriarcato’

In occasione dell’8 marzo, una street artist ha dipinto un nuovo murales che rappresenta una donna mentre rompe un missile. L’opera, intitolata “La guerra è patriarcato”, è stata realizzata in una zona urbana e si inserisce nel contesto della Giornata internazionale della Donna. La figura femminile è raffigurata in modo deciso, con il gesto di spezzare l’arma.

In occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale della Donna, la street artist ha realizzato un nuovo murales che raffigura una donna che rompe un missile. Vicino all’immagine, si legge la scritta “La guerra è patriarcato”. Un disegno appositamente provocatorio che fa riflettere Alla vigilia della Giornata internazionale della Donna, vicino alla succursale del liceo Augusto Righi di Roma e all’Ambasciata Usa, è apparsa una nuova opera della street artist Laika. Il murale rappresenta una militante transfemminista che rompe un missile. Accanto alla raffigurazione si trova la scritta “La guerra è patriarcato”. L’artista ha spiegato il significato dell’opera nella descrizione del post Instagram, scrivendo: “La guerra è patriarcato’ perché del patriarcato è l’espressione più estrema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

