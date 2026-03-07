Jannik Sinner ha esordito con successo al Masters1000 di Indian Wells, disputando la sua partita contro Dalibor Svrcina. Sul cemento californiano, il tennista italiano ha conquistato la vittoria con grande facilità, dimostrando affidabilità e solidità in campo. La sua prestazione ha contribuito a consolidare la posizione tra i primi cinque della classifica alltime di una speciale graduatoria.

Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, il numero 2 del mondo ha annichilito il ceco Dalibor Svrcina (n. 109 del ranking), imponendosi con un netto 6-1 6-1 in appena 65 minuti di gioco. Un dominio assoluto per l’azzurro, in un match che gli è servito soprattutto per ritrovare sensazioni importanti in termini di concentrazione e di impatto sulla palla. Una prestazione molto solida, al cospetto di un avversario che non disponeva della velocità di palla necessaria per tenere testa all’altoatesino. Sinner stacca così il pass per il terzo turno, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’affidabilità di Jannik Sinner: l’azzurro nella top-5 di una particolare classifica alltime

