L’accoglienza divide Cadeddu da Filippetti

L’accoglienza ha creato una divisione tra Cadeddu e Filippetti. Marco Cadeddu, che si occupa di organizzare eventi sportivi, si è lamentato recentemente della carenza di posti letto nella zona. La discussione riguarda due approcci diversi al turismo e alle strutture ricettive, con ciascun protagonista che esprime le proprie esigenze e visioni. La situazione ha suscitato reazioni e confronti tra le parti coinvolte.

Due filosofie di turismo. Da una parte Marco Cadeddu che l’altro ieri sul nostro giornale si lamentava per la mancanza di posti letto per lui che opera organizzando manifestazioni sportive. Quindi più alberghi e meno appartamenti turiustici. A questa visione dell’accoglienza replica Marco Filippetti presidente degli albergatori: "E’ comprensibile che chi organizza eventi sportivi cerchi strutture disponibili a prezzi molto contenuti, spesso con quattro-cinque persone per camera – scrive Filippetti –. Ma il futuro turistico di una città non può essere costruito sulle esigenze di tre o quattro eventi all’anno. Il vero punto è un altro: il modello turistico su cui si è sviluppata Pesaro negli anni ’70 e ’80 semplicemente non esiste più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’accoglienza divide Cadeddu da Filippetti Leggi anche: Marco Cadeddu è il vicequestore Questura, il nuovo capo di gabinetto è Marco Cadeddu: dal 2023 guida la Squadra Mobile di BergamoGià vicequestore della Polizia di Stato, il dirigente sardo d’origine assume il ruolo a partire da lunedì 2 marzo.