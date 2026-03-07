la vittoria di talarico riapre il dilemma strategico della sinistra americana

Un giovane candidato di 36 anni ha vinto le primarie democratiche in Texas per il Senato, riaccendendo il dibattito su quale direzione debba prendere la sinistra negli Stati Uniti. La vittoria di Talarico porta nuovamente al centro dell'attenzione le strategie politiche e le posizioni ideologiche del partito. La competizione si concentra ora sulle scelte future da adottare per rafforzare il proprio campo elettorale.

La vittoria del 36enne James Talarico alle primarie democratiche del Texas per il Senato ha riaperto il solito gioco su dove debba ripartire la sinistra, non solo americana. In Italia coloro che oggi lodano il premier spagnolo Pedro Sanchez per aver criticato Donald Trump sull’Iran sono gli stessi che nel 2004 ringraziavano José Luis Rodríguez Zapatero per aver ritirato l’esercito spagnolo da Iraq e Afghanistan. I riformisti hanno avuto per anni come loro riferimento la Terza Via di Tony Blair, i massimalisti le nazionalizzazioni promesse da Jeremy Corbyn o le teorie anti austerità di Yanis Varoufakis. E anche la destra ha azzardato paragoni improbabili, come Italo Bocchino che sostiene, convintissimo, che Giorgia Meloni sia la nuova Angela Merkel. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il seminario e la crociata contro i miliardari: chi è James Talarico, il 36enne che vuole portare il Texas a sinistra

"Maria era pro aborto". Il nuovo evangelismo di sinistra di James Talarico

