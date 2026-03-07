La tv di Stato iraniana | Forti esplosioni a Teheran

La televisione di Stato iraniana ha annunciato che si sono verificati forti esplosioni a Teheran. L'evento avviene mentre la guerra in atto tra Iran, Israele e Stati Uniti prosegue da più di una settimana. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle cause delle esplosioni. La notizia è stata diffusa dai media ufficiali del paese.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a evacuare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica. "È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo", ha dichiarato la United Kingdom maritime trade operations. Il traffico marittimo nella zona è in tilt. Il 27 febbraio, un giorno prima dell'attacco di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica, dal corridoio marittimo che separa le coste iraniane dalla penisola arabica passavano oltre 100 imbarcazioni al giorno. 🔗 Leggi su Today.it

Usa e Israele bombardano Teheran, l’annuncio della tv di Stato iraniana: “Attacco del regime sionista”La televisione di stato iraniana ha annunciato un “attacco aereo del regime sionista” al Paese, in seguito a una serie di esplosioni a Teheran.

Leggi anche: Nuovi bombardamenti a Teheran: colonne di fumo nel cielo della capitale. Israele: “Colpita tv di stato iraniana”

Sirene e forti esplosioni a TEL AVIV E GERUSALEMME per i MISSILI dall'IRAN

Paura per calciatrici Iran, la tv di Stato le chiama 'traditrici'Il presentatore della tv di stato iraniana Islamic Republic of Iran Broadcasting ha etichettato le calciatrici della nazionale di Teheran come traditrici in tempo di guerra. ansa.it

Iran, la tv di Stato conferma: Khamenei è morto da martire nella villa-bunkerLa guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa, come confermato dai media statali iraniani stamattina, nel primo attacco ... iltempo.it

Guerra Iran, la tv di stato iraniana annuncia: "colpita la portaerei USA Lincoln" - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Ali Larijani: "L'Iran deve unirsi, non tollereremo divisioni interne". Il Capo della sicurezza dell'Iran in Tv mette in guardia e invita l'Iran a "unirsi". Teheran: "Ucciso nei raid anche il capo di Stato maggiore". Lo dice la Tv di Stato iraniana. #A x.com