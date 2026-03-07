La tragedia di Victor Le figlie dall’avvocato | Ucciso? Speriamo di no
La signora Valeria, figlia di Vittorio Benini, il noto sassofonista forlivese, ha contattato l’avvocato delle sue due figlie per chiedere chiarimenti sulla morte del padre, avvenuta il 13 ottobre 2025 a 84 anni. Le ragazze hanno espresso preoccupazione riguardo alle circostanze del decesso, dicendo:
Signora Valeria, lei è la figlia di Vittorio Benini, celebre sassofonista forlivese, morto a 84 anni il 13 ottobre 2025. In che circostanze è morto suo padre? "Era ricoverato a Santa Sofia per alcune disfunzioni respiratorie. Ma prima di questa situazione mio padre abitava da solo, era autosufficiente". Perché suo padre doveva essere trasferito a Forlì? "Per alcuni controlli. Erano visite di routine". E invece cos’è successo? "Hanno chiamato dall’ospedale di Forlì. Mio padre s’è sentito male in ambulanza. Un problema cardiologico. Io e le mie tre sorelle siamo subito corse in ospedale. Abbiamo parlato con nostro padre. Ci ha riconosciute. Poi è stato riportato a Santa Sofia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bordighera, la mamma in carcere con l’accusa di aver ucciso la figlia di due anni. A marzo aveva l’udienza di affidamento per le figlieDoveva ottenere l’affidamento e il mantenimento delle sue tre figlie di 10, 9 e 2 anni M.
Leggi anche: Caccia al cinghiale finisce in tragedia, cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto
Una selezione di notizie su La tragedia di Victor Le figlie....
Argomenti discussi: La tragedia di Victor. Le figlie dall’avvocato: Ucciso? Speriamo di no; Coppa Italia, Valorugby e Petrarca in Finale.
La tragedia divide chi spera e chi scia. E il paese si ritrova in un tempo sospeso con un silenzioso slalom di emozioniInverno. Ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani. Claudia non parla e ha gli occhi rossi e ascolta dal telefonino questa canzone di Fabrizio De André che sembra scritta per ... ilgiornale.it