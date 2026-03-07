La strage non è colpa di irregolarità all’uscita

Secondo le autorità, le irregolarità all’uscita S2 della Lanterna Azzurra non sono state responsabili dei sei morti avvenuti durante la tragedia. Le indagini hanno confermato che i decessi non sono legati a problemi legati alla gestione delle uscite di sicurezza. La questione riguarda altri aspetti legati all’incidente e ai fattori che hanno contribuito alla tragedia.

Non sono state le "irregolarità dell’uscita S2 a causare i sei morti della Lanterna Azzurra" ma "un sovraffollamento catastrofico di cui la commissione non è stata responsabile perché aveva adottato tutte le cautele autorizzando in discoteca una capienza bassa, un numero prudenziale di 459 persone ma ne sono state fatte entrare il triplo". E ancora, i giovani presenti nel locale "erano persone in balia di una folla, cadute per spinte e travolte dalla massa, le carenze strutturali in capo all’accusa non c’entrano nulla, solo un muro avrebbe potuto resistere". "A causare i morti sono state l’azione spregiudicata della banda dello spray e la gestione sconsiderata dei gestori della discoteca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

