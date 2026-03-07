la storica impresa del rugby italiano inghilterra sconfitta

Sabato si è giocata una partita di Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra, con l'Italia che ha ottenuto la sua prima vittoria contro l'Inghilterra. Le mete sono state segnate da Tommaso Menoncello e Leonardo Marin, mentre il punteggio finale è stato di 23-18. La sfida si è svolta in un clima teso, con l'Inghilterra che si è presentata molto cambiata rispetto alle precedenti occasioni.

AGI - Le mete di Tommaso Menoncello e Leonardo Marin hanno regalato all'Italia la storica prima vittoria di sempre contro un'Inghilterra molto cambiata in un teso 23-18 partita del Sei Nazioni sabato. Anche il mediano d'apertura Paolo Garbisi ha segnato 13 punti mentre l'Italia ha finalmente conquistato la vittoria sull'Inghilterra al 33° tentativo, superandoli nella classifica del Sei Nazioni. L'Inghilterra ora si recherà in Francia nella sua ultima partita sapendo che non potrà finire oltre il quarto posto in questo torneo stagionale — e potrebbe persino finire con il cucchiaio di legno. Se l'Italia battesse il Galles a Cardiff il prossimo weekend, sarebbe la prima volta in un Sei Nazioni che vince tre partite, e potrebbe ancora chiudere terzo, che sarebbe la loro miglior posizione finale. 🔗 Leggi su Agi.it

Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli AzzurriNel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia.

