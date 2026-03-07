La storia del giudice Marra che ricevette da Davigo i verbali segreti di Amara e non denunciò

Il giudice Marra è al centro di un caso che ha suscitato molte discussioni, poiché avrebbe ricevuto da Davigo alcuni verbali riservati di Amara senza successivamente denunciarli. Nel frattempo, si è diffusa la notizia di un audio in cui Enrico Grosso, presidente del Comitato del No dell’Anm, era stato intercettato mentre parlava con altri prima di un evento sul referendum. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione pubblica.

Non si placano le polemiche per il fuorionda in cui Enrico Grosso (presidente del Comitato del No istituito dall'Anm) è stato pizzicato, prima di un evento sul referendum, a dialogare con il presidente del tribunale di Aosta, Giuseppe Marra, sul merito di una causa ancora pendente e che li vede coinvolti entrambi, nei rispettivi ruoli di avvocato e giudice. Una causa non da poco, poiché potrebbe portare addirittura alla decadenza dell'attuale presidente della Regione, Renzo Testolin. Ma non è la prima volta che il giudice Marra finisce al centro di vicende discutibili per un magistrato sotto il profilo dell'opportunità. Da giugno 2019 al...