La startup di Bacchilega Un’app per i test d’ingresso

Test di ammissione universitari troppo costosi e standardizzati? La startup italiana TestBuddy, fondata da un giovane di Fontanelice, prova a cambiare il modello con il supporto dell'Intelligenza Artificiale. L'obiettivo è quello di aiutare gli studenti a superare la barriera di tempo, costi e metodo della fase preparatoria ai test di ammissione alle facoltà a numero programmato. Uno scoglio che, solo per quanto riguarda Medicina e chirurgia nell'anno accademico 2025-2026, ha visto oltre 54mila studenti iscritti al semestre aperto ma solo il 42% idoneo alle prove filtro (22.688 su 54.313, ndr). E per prepararsi, tanti ragazzi si affidano a percorsi privati con costi compresi tra gli 800 ed i 4mila euro.