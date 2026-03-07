La situazione | Il ripristino non sarà rapido

Il governatore ha commentato la situazione riguardante il crollo del ponte e i problemi di viabilità che ne sono derivati. Ha riferito che il ripristino delle condizioni normali richiederà tempo e non sarà immediato. La comunicazione è arrivata dopo che sono stati evidenziati i danni strutturali e le difficoltà di circolazione lungo le vie interessate.

Il governatore Eugenio Giani è subito intervenuto sulla situazione della viabilità e del crollo strutturale del ponte. "Dovremo affrontare con la massima tempestività e urgenza gli interventi di viabilità alternativa e ripristino dell'asse viario collassato. La situazione attuale non è sostenibile. Dobbiamo agire rapidamente realizzando un nuovo ponte sullo scolmatore, in modo da offrire l'accesso direttamente al mare alle imbarcazioni che provengono dal canale dei Navicelli e dai cantieri senza dover passare dal porto di Livorno. Predisporremo con la massima rapidità l'intesa tra Regione e Autorità portuale per progettare il nuovo ponte e dare il via ai lavori quanto prima".