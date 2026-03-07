La sinistra e il suo fantasma giuridico il diritto internazionale

La sinistra italiana ha spesso affrontato il tema del diritto internazionale, che si presenta come un elemento centrale nel dibattito politico e giuridico. Ricordando alcuni episodi passati, si fa riferimento a momenti in cui il diritto internazionale ha avuto un ruolo significativo nel contesto delle questioni politiche e diplomatiche. La discussione si concentra su come queste dinamiche abbiano coinvolto figure e eventi specifici nel corso degli anni.

“Con le forze di terra, il regime iraniano è spacciato”. Parla il generale israeliano Eiland Vi ricordate, prima del D’Alema cinese e del D’Alema colombiano, l’anno del D’Alema in costume britannico, quello della rivoluzione liberale che incrociava le spade con Cofferati? Ogni tanto rivado a un suo celebre discorso del 1997 in cui parlava, tra le altre cose, della sinistra e dei lavoratori precari: “Noi dovremmo preferire essere lì con quei lavoratori, e negoziare quel salario, per migliorarlo, negoziare i loro diritti anziché stare fuori da quelle fabbriche con in mano una copia del contratto nazionale di lavoro”. All’epoca pensai che la frase riguardasse solo il mercato del lavoro, e che indicasse un bivio un po’ generico tra una postura rigidamente ideologica, ma inconcludente, e un atteggiamento pragmatico e riformatore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La sinistra e il suo fantasma giuridico, il diritto internazionale Questa sinistra venera più il diritto internazionale che la libertàAl direttore - Ah se questa sinistra amasse la libertà anche solo la metà di quanto venera il diritto internazionale. Leggi anche: Usa: Onu, 'Washington ritiene suo potere più importante del diritto internazionale' Aggiornamenti e notizie su La sinistra e il suo fantasma giuridico.... Temi più discussi: San Pedro de Madrid. Il nuovo santo straniero della sinistra italiana; Gol fantasma e polemiche, ma anche doppiette e reti incredibili. Tutto il CALCIO GIOVANILE; Gabriele Albertini: Il fantasma dell'omonimia e Indro come secondo papà; La mano fantasma farà male fino alla fine di tutte le guerre. **Pd: 'la linea è una', Schlein e il fantasma del leader forte a sinistra, da Craxi a Renzi**Roma, 6 feb (Adnkronos) - Capotavola è dove mi siedo io. Chissà se Massimo D'Alema l'ha pronunciata davvero la celebre frase che gli viene attribuita dai tempi della Fgci. Di certo c'è che, per ... iltempo.it Il fantasma della sicurezza. A destra come a sinistraC’è un fantasma che si aggira, piuttosto inutilmente, per l’Italia delle feste. E’ la parola sicurezza. Lunedì, in pieno giorno, a Milano un quindicenne è stato aggredito, spogliato e derubato da ... ilfoglio.it Iran Ucraina le guerre l'Europa Italia Trump la sinistra grazie @pdnetwork @PaoloGentiloni @giorgio_gori @guerini_lorenzo @LiaQuartapelle @nomfup Sensi @graziano_delrio @pierofassino @NonaMikhelidze @szampa56 @peppeprovenzano e tante ami x.com Solidarietà ad Andrea Romoli, bravissimo giornalista del Tg2, che è stato attaccato in maniera vergognosa, scomposta e ingiustificata dalla sinistra in commissione Vigilanza Rai. Secondo gli esponenti di Pd, Avs, M5s e Italia Viva avrebbe indossato una croce - facebook.com facebook