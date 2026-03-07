La Russia parteciperà al torneo Gallini - Cornacchia 2026, che si svolgerà dal 3 al 6 aprile. L’annuncio è stato dato dal fondatore Tiziano Cornacchia durante una presentazione tenuta nella sala consiliare di Pordenone sabato 7 marzo. La partecipazione della squadra russa è stata comunicata ufficialmente in quella occasione.

Ci sarà anche la Russia al torneo Gallini e Cornacchia in programma dal 3 al 6 aprile 2026. L'annuncio è arrivato dal fondatore Tiziano Cornacchia durante la presentazione del programma giornata di sabato 7 marzo in sala consiliare a Pordenone. Un cambiamento in linea con quanto già stabilito dal Comitato Paralimpico Internazionale, che in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026 ha scelto di riammettere le delegazioni russe e bielorusse. Sfilata senza atleti all'apertura delle Paralimpiadi. Ecco cosa sta succedendo e cosa c'entra la Russia La scelta - quella del CPI - ha generato malumori diventando in poco tempo un caso politico. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Trionfo per le squadre giovanili della Juvecaserta al torneo 'Presepe della Marineria'Le formazioni giovanili under13 ed under15 della Juvecaserta 2021, griffate Decò, hanno profittato della tradizionale pausa natalizia dei campionati...

Tutto quello che riguarda La Russia tra le squadre presenti al...

Temi più discussi: La Russia tra le squadre presenti al torneo Gallini - Cornacchia 2026; Budanov: La Russia ha accettato le garanzie di sicurezza Usa; A 100 giorni dai Mondiali la partecipazione dell'Iran è a rischio; Pareggio in casa al Bottecchia per il Pordenone Fc: 1-1 con il Muggia.

Come la Russia sta reclutando veterani di guerra per rinnovare le squadre paralimpicheLa campagna russa per integrare veterani feriti nelle squadre paralimpiche è supportata da fondi pubblici e progetti statali, con effetti sportivi e politici che suscitano controversie ... notizie.it

Scherma, Europei Giovani, oro e argento per le squadre azzurreRoma, 27 feb. (askanews) – Si chiudono con l’Inno di Mameli i Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026. Nell’ultima giornata in Georgia l’Italia conquista l’oro nel fioretto maschile a squadre e l’a ... askanews.it

La guerra in Iran sta producendo un effetto paradossale: mentre il mondo osserva con apprensione il conflitto nel Golfo Persico, un altro protagonista sulla scena globale, la Russia, potrebbe incassarne i dividendi maggiori, sia sul fronte energetico che su que - facebook.com facebook

La Biennale di Venezia è una delle piattaforme artistiche più autorevoli al mondo e non può diventare uno spazio per il ripulimento dei crimini di guerra che la Russia commette quotidianamente contro il popolo ucraino e il nostro patrimonio culturale. x.com