La Russia aiuta l’Iran a colpire gli Stati Uniti l’articolo del Washington Post 

Secondo un articolo del Washington Post, da quando è iniziata la guerra il 28 febbraio, la Russia ha fornito all’Iran informazioni sulle risorse militari statunitensi, tra cui navi da guerra e aerei. Tre funzionari anonimi hanno confermato che questa trasmissione di dati riguarda le posizioni delle forze statunitensi, rendendo nota la collaborazione tra Russia e Iran in questo ambito.

Da quando la guerra è iniziata il 28 febbraio, la Russia ha trasmesso all’Iran la posizione delle risorse militari statunitensi, incluse navi da guerra e aerei, hanno dichiarato i tre funzionari, che hanno parlato in condizione di anonimato data la delicatezza della questione. “Sembra proprio un’operazione piuttosto sistematica”, ha detto uno di loro. L’ambasciata russa a Washington non ha risposto a una richiesta di commento. Mosca ha chiesto la fine della guerra, definendola un “atto di aggressione armata non provocata”. Il Washington Post riferisce che non è chiaro in che misura la Russia stia aiutando l’Iran e che le capacità iraniane di localizzare le forze statunitensi stanno gradualmente diminuendo, secondo i funzionari sopra menzionati, che hanno chiesto l’anonimato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

