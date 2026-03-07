la ruota della fortuna la maledizione di gerry scotti e il bacio a alba parietti

Ogni sabato sera, su Canale 5, va in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti. Questa edizione ha visto il presentatore coinvolto in alcune discussioni con Alba Parietti e ha portato alla ribalta il suo rapporto con la “maledizione” della trasmissione. La serata si è conclusa con il consueto svolgimento del gioco e momenti di intrattenimento.

Un nuovo sabato sera per gli appassionati dell'access prime time di Canale 5 vuol dire solo una cosa: una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti, accompagnato da bellissima Samira Lui, sabato 7 marzo ha condotto una serata ricca di colpi di scena e difficoltà, che non hanno però colto impreparati i tre sfidanti, che certo non si sono lasciati intimidire dagli enigmi del programma. Proprio a inizio puntata lo stesso conduttore ha fatto notare una strana "maledizione" che aleggia sui campioni del gioco. E che sembrerebbe scatenata da alcune suo precise parole. A sfidarsi tra cruciverba, lettere e vocali comprate il campione in carica Salvatore, da Messina, Angelique e Cecilia. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il mistero di Samira LuiLa puntata del 20 febbraio de La Ruota della Fortuna ha regalato, ancora una volta, grandi emozioni, risate e puro intrattenimento.

La Ruota della Fortuna, il siparietto di Gerry Scotti e Samira Lui lascia interdettiGerry Scotti torna con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna anche lunedì 23 febbraio, come sempre accompagnato dalla splendida Samira...

La Ruota della Fortuna, Gerry fa commuovere Samira: Non ero prontaNella puntata di venerdì 6 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti ha fatto commuovere Samira Lui, spunta ipotesi VAR per un concorrente ... libero.it

La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Salvatore da Messina?Il celebre quiz di Canale 5, La ruota della fortuna, continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena sotto la guida esperta di Gerry Scotti. Nelle ultime puntate, l'attenzione del pubblico si è ... tag24.it

