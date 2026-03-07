Domenica 8 marzo si terrà al Parco di Monza l’undicesima edizione della Run for Life, una corsa che coinvolge migliaia di partecipanti. L’evento, molto atteso, prevede una manifestazione sportiva che si svolge nel verde del parco, con atleti e appassionati pronti a scendere in strada per la giornata. La corsa rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend L'appuntamento è attesissimo da migliaia di persone. Domenica 8 marzo torna per l'undicesima edizione la Run for life. Come l'anno scorso la gara partirà dall'Autodromo di Monza e il percorso si snoderà tra la nuova pista, la vecchia e il Parco. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere la loro distanza: 21 km competitiva o turistico sportiva (solo per stranieri), 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva. I fondi raccolti saranno destinati alla ripiantumazione di un'area del Parco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

I Found the Creepiest Abandoned Zoo!

Altri aggiornamenti su La Run for life al Parco di Monza.

Temi più discussi: PRESENTATA A MONZA LA RUN FOR LIFE: OBIETTIVO 8 MILA CONCORRENTI DI 50 NAZIONI; Nel Parco torna la Run for life: un weekend tra sport e divertimento; Run for Life 2026 all’autodromo di Monza: già battuto il record di presenze, obiettivo 8mila; Alla Run For Life si corre per piantumare nuovi alberi al Parco.

La Run for life al Parco di MonzaNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è ... monzatoday.it

Si corre nel circuito di Monza la Run For Life 2026, migliaia gli iscrittiu001au0001?G#b?hU?Qu0005?9??*u000f5u0005???F??u0010u0018PLX?u001c8x???y??s?u0006?Y?u001ff?u001b*T?u0003kýs?i???????]}??U???A?5?@J?u0006IH?? r??}ku0011??u0019u000157g?AMV? ??o?? u0005u0012u0011?A???u0 ... tuttosport.com

Intervento questa mattina nel Parco di Monza, lungo il Fiume Lambro, dove un airone in difficoltà è stato recuperato dai Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le squadre del comando di Monza e Brianza - facebook.com facebook

#Monzanews #partecipazione Ami la natura e gli animali Se desideri prenderti cura della fauna e della flora dei Giardini della Reggia di Monza e del Parco di Monza puoi diventare un Park Angel! I #ParkAngel sono, infatti, volontari che prestano servizio per x.com