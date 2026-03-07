La riforma è un disastro non c' è stato un dialogo con la magistratura

Un rappresentante ha definito la riforma della Corte dei Conti un disastro, affermando che non si è svolto alcun dialogo con la magistratura. Ha inoltre criticato il progetto, sostenendo che mira a riportare l’ente alle dimensioni e alle funzioni di prima degli anni ’90, caratterizzandolo come un organismo troppo grande e poco efficace. Le sue parole evidenziano un giudizio severo sulla proposta in discussione.

A parlare è il nuovo procuratore generale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti, Alberto Mingarelli, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario "La mia valutazione" sulla riforma della Corte dei Conti "è che è un disastro, che vuole riportare la Corte dei Conti a quello che era prima degli anni 90: un organismo mastodontico e poco utile. Non moderno e non coerente con i tempi. Secondo me si è inciso pesantemente sulla struttura e alla fine questa funzionerà male". Ne è convinto il neo procuratore regionale della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, Alberto Mingarelli, come riporta l'Ansa.

