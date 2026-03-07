Una richiesta di interventi concreti arriva dalla regione, con l’obiettivo di verificare i costi di gestione dell’ospedale San Jacopo. Si chiede di rivedere il sistema delle liste d’attesa, di risolvere la mancanza del servizio ortopedico notturno nei fine settimana e di investire nei reparti, a partire dal Pronto soccorso, valorizzando il personale.

"Verificare i costi di gestione dell’ospedale San Jacopo, rivedere il sistema delle liste d’attesa, risolvere la mancanza del servizio ortopedico notturno nei fine settimana e investire nei reparti, a partire dal Pronto soccorso, valorizzando il personale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi a margine della visita dell’assessore regionale alla Sanità Monia Monni all’ospedale San Jacopo di Pistoia. "È positivo che l’assessore visiti le strutture sanitarie del territorio - ha aggiunto Capecchi - ma ora servono interventi concreti. Pistoia è stata troppo spesso sottovalutata nell’Asl Toscana Centro e oggi ha bisogno di investimenti in personale, strumentazioni e servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La richiesta di interventi concreti. "Verificare i costi di gestione"

Precarietà e costi insostenibili: il sindacato Confsal chiede interventi concreti alla Regione SicilianaIn occasione delle festività, la Confsal di Catania lancia un appello per i lavoratori siciliani.

La replica di Masci sulla sicurezza: "700 telecamere installate e interventi concreti tra demolizioni e riqualificazioni"Dalle telecamere installate, circa 700, e fino agli abbattimenti come nel caso del Ferro di Cavallo e i palazzi Clerico, passando per le...

Trasparenza e rigore per rilanciare il Libero Consorzio

Aggiornamenti e notizie su La richiesta di interventi concreti....

Temi più discussi: Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa; La richiesta di interventi concreti. Verificare i costi di gestione; ATTENZIONE ALLE FALSE PROPOSTE DI INVESTIMENTI ONLINE; Conto termico 3.0: stop temporaneo alle domande.

Commissione, richiesta intervento per disservizi Open FiberLa Seconda commissione, presieduta da Letizia Michelini, ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione, concernente una Richiesta di intervento urgente per la risoluzione dei disservizi ... ansa.it

Richiesta intervento urgente per disservizi rete Open FiberLetizia Michelini (Pd, relatore di maggioranza) ha ricordato che i consiglieri Eleonora Pace, quale prima firmataria e Laura Pernazza quale ulteriore proponente, avevano presentato una mozione ... ansa.it

Commissione d'accesso al Comune di Sorrento: la decisione del prefetto Gli ispettori dovranno verificare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata "Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del ministro dell’Interno, ha nominato la commissi - facebook.com facebook

Temporanea chiusura degli aeroporti nel Golfo. Invitiamo i connazionali a verificare lo stato del proprio volo e registrarsi su Viaggiare Sicuri e dovesiamonelmondo.it. Per maggiori informazioni ambhanoi.esteri.it/it/news/dall_a… x.com