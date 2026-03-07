La ricetta anti-vandalismo | parte il progetto ‘Respons-Abilità Comuni’

È iniziato il progetto ‘Respons-Abilità Comuni’ presso la sede dell’unione dei comuni, con l’obiettivo di valorizzare i giovani e i loro talenti. La proposta mira a coinvolgere i giovani nelle attività della comunità, promuovendo un atteggiamento responsabile e attivo. Il progetto rappresenta un intervento specifico per contrastare i fenomeni di vandalismo e contribuire alla crescita civile dei partecipanti.

Dare valore ai giovani e ai loro talenti. Ha preso il via l'altro giorno nella sede dell'unione dei comuni Pian del Bruscolo il tavolo tecnico per la definizione delle iniziative da realizzare nell'ambito del progetto 'Respons-Abilità Comuni' che punta a contribuire alla costruzione di una comunità sempre più inclusiva, che sappia offrire spazio alle competenze dei giovani. L'obiettivo è rendere i ragazzi protagonisti attivi delle loro comunità, prevenendo al contempo situazioni di disagio. Si tratta di interventi sempre più necessari a fronte di un crescente numero di episodi di vandalismo e di incuria nei confronti degli spazi pubblici che...