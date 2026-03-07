La pupù dei nostri cani sta avvelenando gli insetti | colpa degli antiparassitari

Una recente scoperta scientifica rivela che le sostanze contenute negli antiparassitari usati per proteggere cani e gatti da pulci e zecche stanno causando danni agli insetti. La ricerca ha evidenziato come le urine e le feci degli animali trattati contengano composti tossici che influiscono sugli insetti. La questione riguarda milioni di famiglie che adottano queste pratiche per la cura dei propri animali domestici.

La cura dei nostri animali domestici è una priorità per milioni di famiglie, ma una recente scoperta scientifica getta un'ombra sulle modalità con cui proteggiamo cani e gatti da pulci e zecche. Al centro del dibattito ci sono le isoxazoline, una classe di farmaci veterinari di ultima generazione, molto apprezzati per la loro efficacia e la praticità delle compresse masticabili. Tuttavia, uno studio condotto dai ricercatori di Vetagro Sup in Francia e pubblicato su Environmental Toxicology and Chemistry rivela un impatto ambientale finora sottovalutato: i principi attivi di questi farmaci restano presenti nelle deiezioni animali per tempi lunghissimi, trasformando la "pupù" dei nostri amici a quattro zampe in un'esca tossica per l'ecosistema.