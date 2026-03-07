La Promessa anticipazioni spagnole | Leocadia continua la sua ascesa al potere

Nella telenovela spagnola La Promessa, in onda su Rete 4, Leocadia continua a rafforzare la sua posizione di potere. I prossimi episodi mostrano il suo avanzamento nei ruoli di influenza, con ulteriori sviluppi che coinvolgono la sua figura e le dinamiche della trama. La narrazione si concentra sulla sua progressione, lasciando spazio a nuovi colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali.

Nuovi colpi di scena attendono i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, presto in onda su Rete 4, assisteremo alla incessante ascesa al potere di Leocadia. La nuova dark lady non sembrerà fermarsi davanti a nulla e, complice una brutta storia che riguarderà Manuel e Toño, riuscirà a diventare socio di maggiornaza anche nella nuova attività del marchesino. Ad offrirgli questa opportunità sarà un gesto sconsiderato di Toño, che dopo essere stato inviato da Manuel in città con il denaro necessario per acquistare dei macchinari, finirà per perdere tutti i soldi al casinò. Se da un lato la reazione di Simona nei confronti del figlio sarà durissima, dall'altro il giovane potrà contare sulla comprensione di Manuel, che si dirà disposto a concedergli una seconda possibilità.

