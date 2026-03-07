Nella telenovela spagnola La Promessa, Leocadia prosegue la sua salita al potere nei prossimi episodi che saranno trasmessi su Rete 4. I fan vedranno nuovi sviluppi e colpi di scena legati alla sua crescente influenza nella storia. La narrazione si concentra sui passaggi e le azioni che rafforzano la sua posizione all’interno della trama.

Nuovi colpi di scena attendono i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, presto in onda su Rete 4, assisteremo alla incessante ascesa al potere di Leocadia. La nuova dark lady non sembrerà fermarsi davanti a nulla e, complice una brutta storia che riguarderà Manuel e Toño, riuscirà a diventare socio di maggiornaza anche nella nuova attività del marchesino. Ad offrirgli questa opportunità sarà un gesto sconsiderato di Toño, che dopo essere stato inviato da Manuel in città con il denaro necessario per acquistare dei macchinari, finirà per perdere tutti i soldi al casinò. Se da un lato la reazione di Simona nei confronti del figlio sarà durissima, dall’altro il giovane potrà contare sulla comprensione di Manuel, che si dirà disposto a concedergli una seconda possibilità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Leocadia continua la sua ascesa al potere

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel Umilia E Caccia Di Casa Leocadia!Scopri cosa accade nelle nuove puntate de La Promessa: Lorenzo nega tutto, Margarita indaga, Curro si ribella, María cela una gravidanza e Rivero...

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Leocadia Confessa I Delitti!

Tutti gli aggiornamenti su La Promessa anticipazioni spagnole....

Temi più discussi: La Promessa Anticipazioni Spagnole: Margarita torna alla tenuta e dichiara guerra a Leocadia e Don Lorenzo!; La Promessa Anticipazioni Spagnole: Teresa è la nuova governante e diventa cattiva!; La Promessa trame spagnole: Eugenia perde la vita dopo aver sparato ad Adriano; La Promessa, anticipazioni spagnole: Leocadia continua la sua ascesa al potere.

La Promessa, trame spagnole: Ana perde la vita misteriosamente, Santos urla contro VeraSantos esplode di rabbia per la morte di Ana, mentre Maria rimanda le nozze con Carlo e rifiuta che Samuel celebri il matrimonio ... it.blastingnews.com

La Promessa, anticipazioni spagnole: Leocadia continua la sua ascesa al potereIl piano per l'ascesa al potere di Leocadia prosegue nelle prossime puntate La Promessa, assume anche il controllo della società di Manuel. superguidatv.it

La linea tra promessa e realtà è sottile, la attraversi solo quando impari a reggere pressione, ritmo e scelte. Al via oggi i Campionati Italiani Junior: ad Anzio, al Pala Rinaldi! In bocca al lupo a tutti gli atleti e le atlete in gara! FITA / Roberto Zazzara #tae facebook

Non-competition day activities Ma una promessa è una promessa x.com