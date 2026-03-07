La programmazione Tv Rai per la Festa della Donna | film e programmi in onda l'8 marzo
Per l’8 marzo 2026, la Rai ha annunciato una programmazione speciale in occasione della Festa della Donna. La giornata prevede la trasmissione di film, serie e spazi dedicati ai temi di genere e alle storie femminili, con cambiamenti nel palinsesto della domenica. La rete ha organizzato una serie di appuntamenti televisivi per celebrare questa ricorrenza.
La Rai per la Festa della donna, che si celebra l'8 marzo 2026, propone una programmazione televisiva dedicata con film, serie e spazi di approfondimenti sul tema dedicati: ecco come cambia il palinsesto domenica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
