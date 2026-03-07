La programmazione Tv Rai per la Festa della Donna | film e programmi in onda l'8 marzo

Per l’8 marzo 2026, la Rai ha annunciato una programmazione speciale in occasione della Festa della Donna. La giornata prevede la trasmissione di film, serie e spazi dedicati ai temi di genere e alle storie femminili, con cambiamenti nel palinsesto della domenica. La rete ha organizzato una serie di appuntamenti televisivi per celebrare questa ricorrenza.