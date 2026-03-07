La popolazione iraniana è invisibile

In Iran, la popolazione detenuta, in particolare i prigionieri politici, vive in condizioni di estrema vulnerabilità, spesso invisibile all’occhio pubblico. Mentre il paese si trova sotto pressione e in situazioni di crisi, queste persone affrontano rischi elevati e una realtà difficile da osservare. La loro condizione rimane spesso nascosta, lontana dai riflettori dell’attenzione internazionale.

Prigionieri politici Gli iraniani sono schiacciati tra guerra e repressione: tra loro Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, detenuta nel carcere di Zanjan Mentre l’Iran è nuovamente sotto attacco, c’è una popolazione invisibile che vive una condizione di pericolo assoluto: i detenuti, in particolare i prigionieri politici. Se per la popolazione civile esistono, pur tra mille difficoltà, possibilità di fuga o rifugio, chi si trova dietro le sbarre non ha alcuna via di scampo. Le carceri diventano trappole di cemento, luoghi chiusi in cui non è possibile evacuare né proteggersi dai bombardamenti. Il precedente più drammatico risale alla guerra dei dodici giorni del giugno 2025, quando il carcere di Evin a Teheran fu colpito dagli attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Attacchi Iran, la Premier Giorgia Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi: ”L’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana”Dopo gli attacchi in Iran e l’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un nuovo vertice a...

Meloni e governo italiano “vicini alla popolazione iraniana che con coraggio chiede il rispetto dei propri dirittiLa premier riunisce d'urgenza i suoi vice, il ministro della Difesa e i sottosegretari.

When Power Blinds: Painful Lessons from Iran and Maya

Temi più discussi: La guerra non è la soluzione: stop all'attacco militare contro l'Iran, la diplomazia può ancora salvare tutto; Il destino dell’Iran e il sacrificio di migliaia di vite per raggiungere obiettivi cari a pochi; Il regime di Teheran non ha più consenso, ma la gente non vuole la guerra; Stavolta l’obiettivo è rovesciare il regime in Iran.

Quanto è grande e influente l’Iran: geografia, popolazione e impatto della crisiUn’analisi che ricostruisce i fatti della crisi, confronta le dimensioni territoriali e sintetizza le reazioni politiche per capire meglio le conseguenze regionali e globali ... notizie.it

L’Iran ieri e oggi, tutto quello che c’è da sapere sul Paese attaccato da Usa e IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo L’Iran ieri e oggi, tutto quello che c’è da sapere sul Paese attaccato da Usa e Israele ... tg24.sky.it

Niente più flash mob contro femminicidi, guerre, o magari a favore dell’ambiente. Per paradosso anche la mobilitazione a favore della popolazione iraniana potrebbe finire nelle maglie della svolta securitaria del governo Meloni, impressa dal decreto Sicurezz - facebook.com facebook

Decine di persone, per lo più cittadini iraniani residenti in Italia, si sono riunite martedì in piazza Santi Apostoli a Roma per esprimere sostegno alla popolazione iraniana e chiedere la fine della Repubblica islamica x.com