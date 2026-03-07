Una nuova produzione cinematografica prenderà vita sull’Isola del Giglio a fine mese. Il film, intitolato

Si chiamerà "The origin of love" il nuovo film dell’importante produzione cinematografica "Titanus" di Roma, che verrà girato da fine mese sull’Isola del Giglio. Ancora una volta la bellissima isola dell’Arcipelago Toscano e della Costa d’Argento torna protagonista in una pellicola dal sapore internazionale. La regista del film, infatti, è tedesca e le riprese verranno fatte tutte nell’isola tra fine marzo e aprile. La produzione è così alla ricerca di comparse e attori per piccoli ruoli, un’opportunità concreta di lavoro retribuito per una o due giornate al massimo. L’invito è aperto a tutti gli abitanti e agli amanti del Giglio che desiderano vivere un’esperienza unica nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La perla del Tirreno sarà set cinematografico con ’The origin of love’

Love Me Love Me: una giornata sul set del nuovo film Prime Video, tratto dal bestseller di Stefania S. e già molto attesoGià da mesi, su TikTok, si affollano i video dei creator che cercano di saperne di più sul film e sulla sua produzione, ingolositi da qualche...

