La nuova stagione del Tennis Club Viterbo | Non vogliamo nasconderci puntiamo alla serie B

Il Tennis Club Viterbo ha annunciato le squadre che prenderanno parte alla prossima stagione. La società ha dichiarato di puntare alla promozione in serie B e ha presentato ufficialmente le formazioni che scenderanno in campo. La presentazione si è svolta recentemente, con i membri del club presenti per ufficializzare la composizione del team. La stagione si avvicina e l’obiettivo principale rimane la promozione.

Il Tennis Club Viterbo ha presentato ufficialmente le formazioni che prenderanno parte alla prossima stagione agonistica con ambizioni molto chiare. La società punta con decisione alla promozione in serie B e al successo nel campionato over 40 grazie a un rafforzamento della rosa che porta in città atleti di esperienza internazionale. Oltre agli acquisti e agli obiettivi, è stato presentato anche il nuovo kit stagionale.?Il presidente e atleta Fausto Barili ha confermato la volontà di competere ai massimi livelli, attraverso l'inserimento di quattro nuovi innesti di grande rilievo: "Abbiamo provveduto a quattro nuovi acquisti come Walter Trusendi, Stefano Galvani, Petu Fogliola e Michele Luziatelli, nomi importanti che hanno giocato sui campi di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

