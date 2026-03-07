La nostra odissea per tornare a casa passando per Riad e la Croazia | il racconto di alcuni italiani che vivono in Qatar

Un gruppo di italiani che vive in Qatar ha raccontato la propria esperienza di viaggio, descrivendo un percorso che include tappe a Riad e in Croazia. La narrazione si concentra sui dettagli del viaggio e sugli spostamenti compiuti, senza approfondimenti sulle motivazioni o sugli eventi geopolitici recenti. La descrizione si limita a illustrare le tappe e le modalità del viaggio, senza interpretazioni o analisi aggiuntive.

L’attacco degli Stati Uniti in Iran e la conseguente reazione di Teheran nei confronti dei Paesi del Golfo ha reso nuovamente incandescente la situazione in Medio Oriente. Tra gli Stati colpiti dalla risposta iraniana c’è anche il Qatar, che ospita sul suo territorio una delle più importanti basi statunitensi. Per decenni Doha ha cercato di costruirsi un ruolo di ponte privilegiato tra Usa e Paesi del Golfo da una parte, e Repubblica Islamica dall’altra. Un attore importante, dunque, nel complesso scacchiere mediorientale, anche per il suo ruolo strategico nell’approvvigionamento energetico globale. Il ministro dell’Energia del Qatar Saad... 🔗 Leggi su Tpi.it

