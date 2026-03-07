La mossa di Chivu con Thuram KO | come cambia l’Inter per il derby

L’Inter si prepara al derby con alcune incognite in attacco, dopo che Thuram ha manifestato problemi di salute e ha una leggera febbre. La squadra si trova con poche alternative offensive, mentre l’allenatore cerca soluzioni per affrontare la partita contro il Milan. La situazione mette in dubbio la presenza dell’attaccante francese, che resta uno dei punti chiave per la formazione nerazzurra.

L’attaccante francese tiene sulle spine l’allenatore nerazzurro: coperta cortissima nel reparto offensivo, le soluzioni per la stracittadina col Milan “ Thuram ha qualche linea di febbre. Oggi non si è allenato e speriamo di recuperarlo ”. Cristian Chivu lancia l’allarme alla vigilia del derby della ‘Madonnina’ contro il Milan, valido per la 28° giornata del campionato di Serie A. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’ Inter ha la possibilità di giocarsi il primo match-point scudetto e con una vittoria porterebbero a +13 il distacco dai cugini rossoneri a dieci gare dal termine. Chivu però potrebbe ritrovarsi con la coperta cortissima e senza la ‘Thu-La’ in attacco, considerando l’assenza già di capitan Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

