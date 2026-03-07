La moglie di Frankenstein ovvero La sposa! che fu

A novantuno anni dall’uscita, il film del 1935 torna in discussione grazie a una nuova versione che riporta sullo schermo la storia della moglie di Frankenstein, nota come La sposa. La produzione coinvolge un cast di attori e un team di registi incaricati di reinterpretare il classico del cinema horror. La pellicola originale, considerata un punto di riferimento nel genere, viene ora riproposta con nuovi elementi visivi e narrativi.

A novantuno anni dall’uscita, il classico del 1935 torna prepotentemente alla ribalta grazie a La sposa! (2026) di Maggie Gyllenhaal, ambiziosa rivisitazione contemporanea con Jessie Buckley e Christian Bale che ha diviso drasticamente la critica tra chi lo ha celebrato come un aggiornamento femminista audace e chi invece lo ha stroncato quale un esperimento sovraccarico, che insegue troppe suggestioni senza approfondirne nessuna. La regista ha dichiarato apertamente come il tema del consenso fosse centrale: nel mito della Sposa di Frankenstein la protagonista veniva creata per servire unicamente come compagna, questione che il film del 2026 espone sotto un’altra ottica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La Sposa! Un remake della moglie di Frankenstein aleggia tra horror sentimentale e romantico gotico: da togliere il fiato

Jessie Buckley è «La sposa!»: «Ho ridato la voce a lady Frankenstein»Dopo aver conquistato pubblico e critica con la sua interpretazione in «Hamnet», Jessie Buckley è oggi una delle attrici più celebrate del momento. Il ruolo di Agnes, ... ilmattino.it

La sposa!, un film ipertrofico che racconta la volontà di ogni donna di appropriarsi della propria storiaChicago, 1936. Frankenstein vaga da oltre un secolo in preda a una divorante solitudine. La sua unica speranza è Euphronious, visionaria scienziata a cui chiede di ‘creargli’ una sposa. Toccata dalla ... mymovies.it

