La mistica incontra la danza | Chenevier in scena con Saremo bellissimi e giovanissimi sempre

Martedì 10 marzo, il Salone Snaporaz ospiterà lo spettacolo “Saremo bellissimi e giovanissimi sempre”, interpretato dall’artista Chenevier. La performance unisce elementi di danza e musica, creando un’esperienza che coinvolge il pubblico in modo diretto e immediato. L’evento si svolge in un contesto teatrale dedicato alla scena locale, offrendo agli spettatori un’occasione di confronto con una proposta artistica originale.

Martedì 10 marzo, il Salone Snaporaz sarà il palcoscenico di "Saremo bellissimi e giovanissimi sempre. Eckhart Project", lo spettacolo di danza e teatro ideato e interpretato da Marco Augusto Chenevier. L'appuntamento è inserito nel circuito di E' Bal - palcoscenici per la danza contemporanea. In questo lavoro Chenevier rappresenta con ironia il tentativo fallimentare di mettere in scena la mistica del teologo tedesco Meister Eckhart, esplorando il distacco dell'interiorità e il conflitto tra potere e anima. Ingabbiato nel compito di dover realizzare uno spettacolo su Eckhart, Chenevier si rende conto della difficoltà dell'operazione quando oramai è stato accettato l'incarico.

