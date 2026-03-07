La minaccia russa e i nostri tabù che crollano

Giovedì sera il ministro della Difesa finlandese ha annunciato che il governo di Helsinki revoca il divieto di passaggio e di stazionamento di ordigni nucleari sul territorio. La decisione riguarda le restrizioni precedenti e fa parte di un cambiamento nelle politiche di sicurezza del paese. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli o sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.

La Finlandia revocherà il divieto di passaggio e di stazionamento di ordigni nucleari sul proprio territorio. Il ministro della Difesa Häkkänen ha detto che nessuno vuole trasformare il paese in una potenza nucleare, ma vuole adeguare le proprie leggi a una partecipazione sempre più attiva all’Alleanza atlantica. Minacce e contromisure Contro Putin si vince insieme, agendo. Lezioni finlandesi con Sanna Marin Giovedì sera il ministro della Difesa finlandese, Antti Häkkänen, ha annunciato che il governo di Helsinki revocherà il divieto di passaggio e di stazionamento di ordigni nucleari sul proprio territorio, perché il Finland’s Nuclear Energy Act, approvato nel 1987, “non riflette le esigenze che la Finlandia deve affrontare in quanto membro della Nato”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meteo, sciabolata russa: Capodanno, dove crollano le temperatureCapodanno porterà in dote un netto cambio di scenario meteorologico: dopo giorni insolitamente miti, le temperature sono destinate a scendere...

Foibe, la memoria negata. La Russa: "Un massacro a guerra finita, per decenni è stato tabù"Per oltre cinquant'anni le foibe e l'esodo giuliano-dalmata sono rimasti ai margini della coscienza nazionale.

