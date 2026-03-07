Negli anni duemila, ho scritto molto sulla dottrina di sicurezza americana nota come “regime change”, concentrandomi soprattutto sulla politica post 11 settembre. Recentemente, si è assistito a un confronto tra l’Iran di Trump e l’Iraq di Bush, un paragone che suscita molte reazioni. Questa analisi si basa su fatti e dichiarazioni pubbliche, evitando interpretazioni o valutazioni personali.

Ho trascorso buona parte degli anni duemila a raccontare la dottrina di sicurezza nazionale americana post 11 settembre chiamata “regime change”, con articoli, libri, blog e documentari televisivi. Ogni volta mi sono sentito ribattere con disdegno che non era vero niente, che gli americani non avevano invaso l’Afghanistan e l’Iraq per cambiare quei regimi dispotici e promuovere la democrazia come condizioni necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, semmai lo avevano fatto per mettere le mani sul petrolio iracheno. «No war for oil», ricordate? Di fronte all’attuale circo equestre trumpiano in Venezuela e in Iran, più o meno gli stessi... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La mascalzonata di paragonare l’Iran di Trump all’Iraq di Bush

Trump come Bush annuncia la “guerra preventiva” contro l’Iran. Massie lo attacca: “Non Autorizzato”Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, Florida, il presidente Usa Donald Trump, per mezzo di un cupo video-messaggio pubblicato su Truth Social, ha...

Leggi anche: Trump non esclude l’invio di truppe in Iran. Il Pentagono frena: «Non è l’Iraq»

Iran, la denuncia: “12mila manifestanti morti”. Trump: “L’aiuto è in arrivo”