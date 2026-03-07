la magia delle foto con silvia camporesi

Il teatro Moderno ospiterà il prossimo appuntamento dei Fuori Programma, una rassegna dedicata a momenti di spettacolo diversi dal solito. Tra gli ospiti ci sarà Silvia Camporesi, nota per le sue fotografie che catturano dettagli e emozioni autentiche. L’evento promette di offrire al pubblico un’occasione di riflessione attraverso immagini che raccontano il presente con un approccio diretto e senza fronzoli.

Uno sguardo lucido e necessario sul presente il prossimo appuntamento dei Fuori Programma del teatro Moderno. Domani alle 17, nella sala Allende del palazzo comunale di Savignano sul Rubicone, sarà ospite la fotografa Silvia Camporesi con l’anteprima della conferenza-spettacolo “Una foto è una foto è una foto”. In questo scenario, Silvia Camporesi – tra le voci più autorevoli della fotografia italiana – propone un viaggio che intreccia riflessioni personali, storia, citazioni di autori fondamentali, aneddoti e suggestioni. Lo speech è un omaggio alla complessità della fotografia, alla sua natura stratificata e sfuggente, come suggerisce il titolo, ispirato al celebre verso di Gertrude Stein. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Silvia Camporesi indaga le rivoluzioni della fotografia con il suo ultimo libro in uscitaMartedì 20 gennaio alla Biblioteca Comunale Saffi, la fotografa forlivese Silvia Camporesi presenta il suo libro ultimo libro "Una foto è una foto è...

Silvia Camporesi porta in scena la sua indagine sull'universo della fotografiaDomenica 8 marzo, alle ore 17, nella Sala Allende del palazzo comunale di Savignano sul Rubicone, sarà ospite la fotografa Silvia Camporesi con...

I mondi invisibili di Silvia CamporesiIn Camporesi, invece, prevale un'attitudine immaginativa; si percepisce una fascinazione, il farsi piccoli per entrare nella casa delle bambole, dentro-fuori dall'illusione, il farsi sirena e ...

Silvia Camporesi: Ogni giorno scattiamo 5 miliardi di foto ma il nostro sguardo si è impoveritoBologna – Scattiamo più di cinque miliardi di fotografie al giorno. Un numero spropositato che ha trasformato ognuno di noi, al contempo, in produttore e consumatore di immagini. Basta aprire un qualu ...

