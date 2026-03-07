La Juventus si sveglia dopo un tempo ma batte comunque il Pisa per 4-0

La Juventus ha vinto 4-0 contro il Pisa, anche se ha faticato nel primo tempo. La squadra ha trovato il gol nel secondo e ha concluso la partita senza ulteriori problemi. Durante la partita, la Juventus ha lasciato agli avversari spazio nel primo tempo, ma è riuscita a reagire e a chiudere la gara con sicurezza. La partita si è svolta allo Stadium, davanti ai tifosi presenti.

L'undici di Spalletti si scuote dopo un primo tempo orribile e giocato al rallentatore per affossare i toscani in poco più di venti minuti con le reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga In questo momento della stagione l'unica cosa che conta è mettere punti in cascina ma concedere un tempo agli avversari come ha fatto la Juventus stasera allo Stadium è sempre una pessima idea. Per fortuna di Spalletti, i bianconeri si svegliano nella ripresa, infliggendo una pesante sconfitta al Pisa, che subisce ben quattro reti. Se nel primo tempo Jonathan David spreca troppo ed appare distratto, l'ingresso di Boga e lo spostamento in avanti di Yildiz cambia il volto della Juventus che passa in vantaggio al 52' con Cambiaso.