La Juve non può più aspettare Operazione risalita in 11 partite

La Juventus si trova ora di fronte a 11 partite decisive per la sua stagione. La squadra ha mostrato un ritmo più sostenuto in campo, mentre la classifica continua a scendere, rendendo ogni risultato ancora più importante. La qualificazione alla Champions League rappresenta un obiettivo prioritario, considerata l’unica possibilità di mantenere alta la propria credibilità tra le grandi. La squadra si prepara a una fase cruciale senza margine di errore.

Il ritmo del cuore, tornato alto, e quello molto più ridotto della classifica: che finirà però per contare di più, perché il pass Champions è l’unico elisir di lunga vita per una vera o presunta big. La Juve non vince in campionato dal primo febbraio, da quell’1-4 a Parma che sembrava preludere al mese della svolta. Non è stato così, perché sono arrivate le uscite dalla Coppa Italia e dalla Champions, e in A la Signora è scesa in sesta posizione. Comune denominatore di 34 giorni in salita è stata una difesa traballante, come indicano i numeri: 21 gol subiti in otto partite tra tutte le competizioni, a cominciare proprio da quella del Tardini. E sedici quelli fatti, a riprova di un attacco capace di fiammate così come di lunghi black out: e Vlahovic tornerà solo con l’Udinese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

