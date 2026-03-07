La Juve batte il Pisa 4-0 sale a -1 dal quarto posto | mette pressione al Como e alla Roma

La Juventus ha battuto il Pisa con un risultato di 4-0, grazie ai gol di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga nel secondo tempo. Con questa vittoria, i bianconeri si portano a un punto dal quarto posto, aumentando la pressione su Como e Roma. La partita si è decisa nella seconda frazione, con la squadra di casa che ha dominato sul campo.

